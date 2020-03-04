Полицейские изъяли у амурчанина свыше 300 патронов и ружье

4 Март 2020 2020-03-04T10:46:33+03:00

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Сотрудники уголовного розыска Тындинского ЛО МВД России на транспорте изъяли боеприпасы у жителя Амурской области. У него дома нашли охотничье гладкоствольное ружье и 300 патронов для охотничьего и боевого нарезного огнестрельного оружия.

- Стражам правопорядка мужчина признался, что нашел оружие и патроны в лесу за городом и решил оставить их себе. Об ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия ему было хорошо известно, - обратили внимание в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

По данному факту отделением дознания тындинской транспортной полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении амурчанина избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU