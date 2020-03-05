Новый мост через Зею начнут строить в 2020 году

5 Март 2020 2020-03-05T05:43:57+03:00

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Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить уже в 2020 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин в ходе пресс-конференции в четверг, 5 марта.

- В феврале этого года федеральное правительство подготовило новую программу по ремонту ветхих аварийных мостов и строительству новых, и мы планируем в этом году начать строительство долгожданного моста через реку Зея, - рассказал Павел Владимирович. – Государственный контракт на строительство моста планируют заключить в конце мая – начале июня. Соответственно, стройка начнется уже в этом году. Уже предусмотрены на это деньги – и федеральные, и из областного бюджета.

Старый мост через Зею при этом рассчитывают отремонтировать. Ремонт хотят проводить поэтапно, чтобы не останавливать движение по нему до конца строительства нового моста. Его возведение рассчитывают завершить к концу 2024 года.

Помимо этого, на пресс-конференции озвучили планы по проектированию и строительству путепровода через железнодорожные пути в Благовещенске. Власти уже приступили к технико-экономическому обоснованию этого проекта, предположительно в течение одного-двух месяцев начнется подготовка к проектированию путепровода. На проектирование в любом случае уйдет около года.

ИСТОЧНИК KP.RU