Центр «Доброта» переедет в центр Благовещенска

5 Март 2020 2020-03-05T07:11:52+03:00

На первом этапе приведут в порядок крышу, окна и разбитую сантехнику. Фото: министерство социальной защиты населения Амурской области.

Ремонт выбранного здания запланирован на этот год

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Комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) «Доброта» начнет работать по новому адресу. Ремонт выбранного здания запланирован на 2020 год, сейчас готовится проектно-сметная документация.

– Здание кирпичное, основательное, теплое, 1974 года постройки, – рассказала директор Благовещенского КЦСОН Оксана Подкорытова. – Раньше в нем располагался учебно-производственный корпус Амурского строительного колледжа. Теперь разместиться здесь планируем мы.

Капитальный ремонт основного здания площадью 3420 м2 и отдельно стоящих гаражей, благоустройство территории, включая освещение, – все это потребует значительных средств.

Но и планы на объект большие: на третьем этаже должна разместиться централизованная бухгалтерия министерства соцзащиты населения Амурской области. Найдется место для ресурсного центра, где будет налажено межведомственное взаимодействие с Пенсионным фондом РФ, медицинскими и социально-страховыми организациями. Запланированы большой актовый и конференц-зал, два адаптивных спортзала. На спортивном стадионе под открытым небом будут проводиться спартакиады, в том числе и областного значения. Также будет открыта комната «Мать и дитя»; отделение дневного пребывания граждан будет расширено до трех отдельных помещений и места для приема пищи.

В здании разместится не только «Доброта». Фото: министерство социальной защиты населения Амурской области.

– В плане транспортной доступности это здание сильно выигрывает в сравнении с нынешним, рядом две остановки общественного транспорта: со стороны улицы Горького и со стороны Амурской. Можно будет без проблем добраться с любой точки города. Рядом – школа, детские сады, жилые дома – все потенциальные получатели наших услуг, – продолжила перечислять преимущества нового здания Оксана Подкорытова.

Пока же предстоит отремонтировать крышу, заменить ветхие деревянные окна и разбитую сантехнику, установить подъемник для маломобильных граждан. Несущие стены будут сохранены, крупных перепланировок не предполагается.

– От помещения на улице Рабочая, 95 мы пока тоже не отказываемся, – прокомментировала министр социальной защиты населения области Наталья Киселева. – У нас много проектов, которые мы планируем к реализации с нашими социальными партнерами, в частности, общественными организациями родителей детей-инвалидов.

Напомним, центр предоставляет услуги (в полустационарной форме, на дому, а также с предоставлением временного пребывания в комнатах «Мать и дитя») жителям областной столицы и Благовещенского района, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с индивидуальной программой. В целях оказания неотложной социальной помощи предоставляются срочные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU