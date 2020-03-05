Благовещенцы первыми получат маткапитал на первенца

5 Март 2020 2020-03-05T09:52:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Первое заявление на материнский капитал по случаю рождения первенца подала благовещенская семья – Елена и Виталий Ларины. Об этом рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Амурской области.

Долгожданный первый ребенок, сын Юрий, появился у них на свет 23 февраля, а уже 4 марта они обратились за получением сертификата. Полученные средства планируется направить на погашение ипотечного кредита.

Напомним, получить материнский капитал на первенца могут как родители, так и усыновители. Сумма выплаты на первого ребенка составит 466 617 рублей. При этом, если в семье появится второй ребенок, то родители получают доплату в 150 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма выплаты для семей с двумя детьми составит 616 617 рублей.

Для семей, в которых первый ребенок появился до 2020 года, также предусмотрены новые правила выплат. За рождение или усыновление второго ребенка такие семьи получат маткапитал в размере 616 617 рублей.

Средствами можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU