Жительницам Белогорска на 8 Марта подарят бесплатный проезд

6 Март 2020 2020-03-06T05:06:49+03:00

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В Международный женский день жительницы Белогорска смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Бесплатный проезд для женщин в качестве подарка решили организовать предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки. Об этом сообщили в управлении ЖКХ администрации города Белогорска.

– Это касается регулярных автобусных маршрутов Белогорска, – рассказала главный специалист управления ЖКХ Оксана Чалая. – Пассажирские перевозки в этот день будут осуществляться 29 автобусами согласно расписанию с 6 утра до 22:40. Поэтому для просмотра праздничного фейерверка в 8 вечера 8 Марта над центральной площадью можно будет воспользоваться бесплатным общественным транспортом. Жители и гости города увидят трехминутное световое шоу.

С графиком работы транспортных средств можно ознакомиться на сайте белогорск.рф в разделе “Городское хозяйство”. Информацию о работе транспортных средств по маршрутам можно получить в Диспетчерской службе по адресу: г. Белогорск, ул. Победы, 1, тел. 2-37-11.

ИСТОЧНИК KP.RU