Подозреваемого в сбыте героина задержали в Благовещенске

6 Март 2020 2020-03-06T08:59:58+03:00

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Ранее судимого мужчину подозревают в сбыте героина в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

- Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в Благовещенске задержали ранее судимого мужчину, 1987 года рождения. Данный гражданин подозревается в сбыте наркотических средств. В ходе досмотра у него обнаружено и изъято 10 свертков с героином. Вес наркотика - 6,5 граммов, что является крупным размером, - рассказали в ведомстве.

По факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В настоящее время устанавливаются возможные соучастники преступления, а также каналы поставки наркотиков в Амурскую область. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU