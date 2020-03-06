2020-03-06T08:59:58+03:00
Происшествия

Подозреваемого в сбыте героина задержали в Благовещенске

У него нашли наркотики в особо крупном размере
Ольга ГЕТМАН
Поделиться:
Полиция ищет соучастников преступления. Фото: pixabay.comПолиция ищет соучастников преступления. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ранее судимого мужчину подозревают в сбыте героина в Благовещенске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

- Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в Благовещенске задержали ранее судимого мужчину, 1987 года рождения. Данный гражданин подозревается в сбыте наркотических средств. В ходе досмотра у него обнаружено и изъято 10 свертков с героином. Вес наркотика - 6,5 граммов, что является крупным размером, - рассказали в ведомстве.

По факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В настоящее время устанавливаются возможные соучастники преступления, а также каналы поставки наркотиков в Амурскую область. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В праздники Приамурье накроет циклон
Подозреваемого в сбыте героина задержали в Благовещенске
Жительницам Белогорска на 8 Марта подарят бесплатный проезд
Благовещенцы первыми получат маткапитал на первенца
Центр «Доброта» переедет в центр Благовещенска
Новый мост через Зею начнут строить в 2020 году
Полицейские изъяли у амурчанина свыше 300 патронов и ружье
В Благовещенске пациенты детской поликлиники №1 перейдут в другие учреждения
Волонтеры вручат цветы двум тысячам амурчанок в честь 8 Марта
Пособия на детей 3-7 лет в Приамурье начнут выплачивать летом
Путепровод в Благовещенске закроют для транспорта
Начальник уговорил амурчанку выйти замуж за азербайджанца
В детском саду Благовещенска нашли повреждения после прошлогоднего паводка
В Приамурье бывшая чиновница попалась на мошенничестве с пенсией
Амурчанин продавал снюс через мессенджеры