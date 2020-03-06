В праздники Приамурье накроет циклон

6 Март 2020 2020-03-06T11:02:19+03:00

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В Международный женский день погода решила проверить амурчанок на прочность – 8-9 марта над регионом пройдёт обширный циклон. Амурский гидрометцентр предупреждает о возможных осадках.

- С прохождением обширной циклонической системы, в период 8-9 марта, местами по области ожидаются осадки – на севере области снег, в центральных и южных районах снег, мокрый снег; днем 8 и ночью 9 марта местами сильный снег. По области гололедные явления – налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, снежный накат, - говорится в инстаграм-аккаунте синоптиков.

Кроме того, 9 марта из-за смещения систем атмосферных фронтов северо-западный ветер усилится до 15-18 м/сек. Доставайте спрятанные на дальнюю полку шарфы и одевайтесь теплее. Однако помните – атмосферные процессы крайне неустойчивы, поэтому прогноз погоды может корректироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU