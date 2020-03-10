2020-03-10T06:04:46+03:00
Происшествия

В Тынде из-за пожара эвакуировали шестерых человек

Возгорание произошло на лестничной клетке
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Жителей дома выводили в противогазах. Фото: ГУ МЧС России по Амурской областиЖителей дома выводили в противогазах. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области
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Пожар в многоквартирном доме в Тынде разгорелся утром 9 марта. Из подъезда пришлось вывести шесть человек в средствах индивидуальной защиты, трое из них – дети. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

- Возгорание произошло на лестничной клетке второго этажа четырехэтажного жилого дома по улице Верхненабережной. Через пять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 3, в составе восьми человек и трех единиц техники, прибыли на место. Горел электрический щиток, - говорится в сообщении.

Открытое горение ликвидировали примерно за десять минут. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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