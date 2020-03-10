Амурчанин предстанет перед судом за хищение свыше 12,5 млн рублей

10 Март 2020 2020-03-10T07:32:35+03:00

Он получал деньги за поставку автомобилей под заказ, но машины не доставлял

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В Амурской области завершено расследование в отношении жителя Ивановского района, которого обвиняют в мошенничестве. Общий ущерб от вменяемых ему преступлений составил более 12,5 млн рублей. Об этом сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

- В ходе расследования установлено, что в период с августа 2014 года по апрель 2019 года житель села Ивановка 1986 года рождения под предлогом поставки автомобилей под заказ похищал у граждан денежные средства. Мужчина заключал договора с жителями Амурской области, согласно которым должен был оказать им помощь в покупке на аукционах и поставке транспортных средств из иностранных государств. Однако, получая денежные средства заявителей, гражданин взятые на себя обязательства не выполнял – автомобили покупателям не доставлял, - информируют в УМВД России по Амурской области.

Амурчанина задержали в апреле 2019 года. Его заключили под стражу. Обвиняемому вменяется 23 эпизода преступной деятельности. Общий ущерб составил более 12,5 млн. рублей.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Его фигурант предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU