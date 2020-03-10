2020-03-10T11:01:00+03:00
Происшествия

Неизвестный сбил девочку-подростка в Благовещенске

Полицейские ищут очевидцев происшествия
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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На перекрестке стояла предупреждающая табличка. Фото: DepositPhotosНа перекрестке стояла предупреждающая табличка. Фото: DepositPhotos
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В понедельник, 9 марта, около 12.00 неизвестный водитель сбил подростка. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, 12-летняя девочка переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.

Инцидент произошёл на регулируемом пересечении улиц Зейской и Театральной. Водитель предположительно управлял седаном черного цвета, в государственном регистрационном знаке присутствуют цифры 625. В результате ДТП юная благовещенка получила травмы.

Примечательно, что девочку сбили на перекрёстке, где стоят ярко-жёлтые таблички с надписью «Водитель, при повороте пропусти пешехода».

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого мужчину - водителя. Любую информацию можно сообщить в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам 59-46-86, 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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