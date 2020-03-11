Труп рядом с путепроводом нашли в Благовещенске

11 Март 2020 2020-03-11T04:34:35+03:00

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В Благовещенске рядом с путепроводом на улице Магистральной 10 марта обнаружили тело мужчины. Видео с места происшествия опубликовали в инстаграм-паблике @blag_dtp.

- На месте работала следственно-оперативная группа. Полицейскими устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - сообщила специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Личность погибшего уже установлена – он оказался 68-летним жителем амурской столицы. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу.

В Благовещенске на улице нашли труп.Личность погибшего уже установлена он оказался 68-летним жителем амурской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU