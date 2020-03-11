Учителя Приамурья получат доплаты за классное руководство

11 Март 2020 2020-03-11T10:59:49+03:00

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С 1 сентября амурские учителя, которые ведут классное руководство, начнут получать доплаты из федерального бюджета. Такое нововведение начнет действовать во всех регионах по решению президента России.

Уже известно, что на дополнительные выплаты классным руководителям школ Приамурья направят почти 225 миллионов рублей. Планируемое количество педагогических работников, которые получат доплаты, - 5400 амурчан.

По словам заместителя председателя правительства Амурской области – министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой, такого решения педагоги ждали давно.

- Роль классного руководителя, как единомышленника и помощника родителя в части воспитания в детях чувства патриотизма, любви к учебе и труду, привития им нравственных ценностей, трудно переоценить, – подчеркнула зампред. – Безусловно, именно от родителей зависит то, каким человеком вырастит ребенок, но каким гражданином он будет, – здесь большое значение имеет педагог. Это огромная ответственность, которая требует особой поддержки наставников.

ИСТОЧНИК KP.RU