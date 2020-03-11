2020-03-11T11:32:03+03:00
Общество

Вдовы участников Великой Отечественной войны из Приамурья получат жилье

Для покупки необходимо более 15 млн рублей
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В Приамурье удалось улучшить жилищные условия для 2209 ветеранов и их вдов. Фото: Евгения НИФОНТОВАВ Приамурье удалось улучшить жилищные условия для 2209 ветеранов и их вдов. Фото: Евгения НИФОНТОВА
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Семь вдов участников Великой Отечественной войны из Амурской области получат средства для приобретения жилья, их планирует выделить Минстрой РФ. По подсчетам, необходимо чуть более 15 миллионов рублей. Региональное министерство соцзащиты уже предоставило расчеты федеральному ведомству.

Напомним, ветеранов Великой Отечественной войны обеспечивают жильем в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года. На эти цели в Приамурье из федерального бюджета были направлены 2,7 миллиарда рублей. Таким образом удалось улучшить жилищные условия для 2209 ветеранов и их вдов.

Помимо этого, в преддверии Дня Победы планируются единовременные выплаты участникам Великой Отечественной войны – 10 тысяч рублей, а также другим категориям ветеранов – 5 тысяч рублей. На данные цели из регионального бюджета направляется 14,7 миллиона рублей.

Также в региональном правительстве обсуждают вопрос выделения средств на выплаты «детям войны». В Приамурье живут 32,8 тысячи человек, которые родились в военный период и могут рассчитывать на такую меру поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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