В Благовещенске на продажу выставили памятник архитектуры

12 Март 2020 2020-03-12T03:41:38+03:00

Здание было построено в 1905 году

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В областном центре объявили конкурс о продаже объекта культурного наследия – здания по улице Красноармейской, 154. Это двухэтажка с цокольным этажом и чердаком. Она была построена в 1905 году по проекту неизвестного архитектора.

- Фасады выполнены в эклектичном кирпичном стиле, украшены архитектурными элементами: спаренными полуколоннами с постаментами и причудливыми капителями в виде свитков, ступенчатым венчающим карнизом и рельефно выступающим цоколем, - рассказали в администрации города Благовещенска.

Площадь здания составляет 215,9 квадратных метра, площадь земельного участка – 1 173 квадратных метра.

Заявки для участия в аукционе принимают до 30 марта. Итоги конкурса подведут 3 апреля. Уточнить информацию можно по телефонам городского комитета по управлению имуществом: 8(4162) 22-37-17; 22-37-20.

ИСТОЧНИК KP.RU