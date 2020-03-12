Бесплатное питание в школах проверили власти Благовещенска

12 Март 2020 2020-03-12T05:38:47+03:00

Для детей, которые не едят молочную кашу, в меню добавили супы и гарниры с мясными продуктами. Фото: администрация города Благовещенска

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Представители городского управления образования, председатель Благовещенской городской Думы Елена Евглевская и депутаты оценили работу комбината школьного питания и меню бесплатных завтраков для младшеклассников. Сейчас комбинат питания обслуживает 20 школ и несколько корпусов общеобразовательных учреждений.

– Сегодня огромное значение уделяется питанию школьников начальных классов. Было разработано единое меню, в которое периодически, в соответствии с пожеланиями родителей, учеников и возможностями комбината школьного питания вносятся изменения. К сожалению, не все дети приучены есть утром молочную кашу, поэтому в меню были добавлены супы, а также гарниры с мясными продуктами. В первую очередь мы ориентируемся на стоимость 25 рублей, — рассказала начальник управления образования города Элина Поцелуева.

Как пояснил директор комбината школьного питания Максим Хименко, блюда за 25 рублей отвечают всем санитарным нормам, но они меньшей калорийности, чем меню за 50 и 88 рублей.

– Это дополнительный прием пищи, то есть такими блюдами дети питаются уже после того, как позавтракали дома. Это очень важное дополнение к основному рациону, оно необходимо для того, чтобы поддержать умственную деятельность во время длительного нахождения ребенка в школе. В свою очередь меню, например, за 88 рублей — это полноценный прием пищи. Согласно поручению президента Владимира Путина, таким горячим питанием планируется обеспечить всех младшеклассников с сентября 2020 года, — пояснил Максим Юрьевич.

Уже сейчас некоторые родители предпочитают доплачивать и кормить ребенка за 50 или 88 рублей. Например, в школе № 16 502 из 937 учеников питаются с доплатой, остальные завтракают за 25 рублей.

– Как отмечают педагоги, многие дети едят с удовольствием, но встречаются и те, кто оставляет блюда не тронутыми — это зависит от вкусовых предпочтений ребенка или же от желания коллективного приема пищи, – уточнили в пресс-службе администрации Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU