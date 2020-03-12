Юлия Савичева из-за травмы отменила концерт в Благовещенске
Концерт Юлии Савичевой в Благовещенске отменили из-за травмы певицы. Она планировала выступить в Общественно-культурном центре через две недели, 29 марта.
– Старая травма, полученная на съемках проекта «Звездный лед», напомнила о себе. Но почему сейчас?! Мышцы пресса снова надорваны... – разъяснила ситуацию Юлия Савичева на своей странице в «Инстаграме». – Врачи сказали, что в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры.
В том же сообщении она уточнила, что из-за случившегося вынуждена была перенести концерты, которые были запланированы на Дальнем Востоке.
– Я приду в норму, и мы обязательно встретимся с вами! – добавила певица. – Берегите себя и не болейте.
ИСТОЧНИК KP.RU