2020-03-12T11:10:18+03:00
Звезды

Юлия Савичева из-за травмы отменила концерт в Благовещенске

Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Напомнила о себе старая травма, полученная во время съемок проекта «Звездный лёд». Фото: https://www.instagram.com/yuliasavicheva/Напомнила о себе старая травма, полученная во время съемок проекта «Звездный лёд». Фото: https://www.instagram.com/yuliasavicheva/
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Концерт Юлии Савичевой в Благовещенске отменили из-за травмы певицы. Она планировала выступить в Общественно-культурном центре через две недели, 29 марта.

– Старая травма, полученная на съемках проекта «Звездный лед», напомнила о себе. Но почему сейчас?! Мышцы пресса снова надорваны... – разъяснила ситуацию Юлия Савичева на своей странице в «Инстаграме». – Врачи сказали, что в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры.

В том же сообщении она уточнила, что из-за случившегося вынуждена была перенести концерты, которые были запланированы на Дальнем Востоке.

– Я приду в норму, и мы обязательно встретимся с вами! – добавила певица. – Берегите себя и не болейте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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