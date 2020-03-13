Двоих учеников ранили из пневматического оружия в школе Свободного

13 Март 2020 2020-03-13T03:31:34+03:00

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В четверг, 12 марта, в дежурную часть МО МВД России «Свободненский» поступило сообщение об инциденте в одной из школ города – двое учеников 6 и 8 классов получили телесные повреждения. Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из пневматического оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

- По факту инцидента в свободненской школе информируем: двое школьников обратились в кабинет школьного врача, у мальчика было легкое ранение кожного покрова ноги, у девочки – след на коже, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области. - Оба получили необходимую помощь, отправлены домой, завтра врач проконтролирует состояние детей.

В ведомстве уточнили, что если потребуется дополнительное обследование или медицинская помощь, педиатры «Свободненской больницы» готовы провести все необходимые мероприятия по диагностике и лечению. На данный момент такой необходимости нет.

Полицейские выяснили, что к происшествию может быть причастен 18-летний молодой человек – учащийся старшего класса данного учебного заведения. В отношении него избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, добавили в пресс-службе Управления МВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU