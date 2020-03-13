Часть пригородных рейсов отменили из-за снегопада в Приамурье

13 Март 2020 2020-03-13T05:16:27+03:00

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Несколько пригородных автобусных рейсов отменили из-за снега, выпавшего 12 марта в Амурской области. Вечером в тот же день перевозчики не поехали из Благовещенска в Свободный, Магдагачи и Шимановск. Несколько рейсов не были выполнены и утром 13 марта.

– По маршрутам Благовещенск – Свободный на 6:25, 7:30 часов и Благовещенск – Магдагачи на 7:05 часов 13 марта рейсы не будут выполняться, – рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Мартовский снегопад оказался обильнее зимних. Как сообщили в Амурском гидрометцентре, за сутки больше всего осадков отмечено в Магдагачах и Завитинске – 7 мм, что составляет 60-70% месячной нормы. В областном центре в четверг выпало 3,5 мм, при среднем многолетнем количестве снега (норме) в марте равном 10 мм. При этом за весь сезон снег всего два раба выпадал в количестве более 1 мм – 2 декабря и 23 января.

По прогнозу погоды, 13 марта небольшой снег ожидается только на севере региона. Однако кое-где дороги еще расчищают, и неизвестно, будут ли отменяться дальнейшие рейсы на межмуниципальных маршрутах. Для получения информации о конкретном рейсе можно обращаться по телефону справочной службы благовещенского автовокзала 8 (4162) 334-313.

ИСТОЧНИК KP.RU