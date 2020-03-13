Летние лагеря Благовещенска из-за коронавируса ужесточат медконтроль

13 Март 2020 2020-03-13T07:25:38+03:00

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В Благовещенске прошло заседание городской оздоровительной комиссии под руководством заместителя мэра города Благовещенская Виктории Хопатько. Она отметила, что при организации летнего отдыха пристальное внимание будет уделено антитеррористической защищенности и санитарно-эпидемиологическому благополучию.

– В этом году мы работаем в условиях не совсем стандартной ситуации по санитарному эпидблагополучию. Проблема, связанная с новым коронавирусом, волнует весь мир и накладывает на нас определенные обязательства, связанные с усилением профилактики заболеваемости, – обратила внимание заммэра Виктория Хопатько.

Летом в пришкольных лагерях планируется оздоровить 1300 детей. Они начнут работать с 3 июня и будут организованы на базе 20 общеобразовательных организаций. Часть из них будет работать и во вторую смену – в Алексеевской гимназии, лицее №11 и школах №2, 12, 13, 28.

В загородных оздоровительных лагерях отдохнут 2 400 благовещенских ребят, из них в «Огоньке», лагере имени Гагарина, и в «Энергетике» – 1400 человек, в палаточном лагере ДЮСШ №1, расположенном на территории села Белогорье планируется проведение учебно-тренировочных сборов для 200 юных спортсменов. Также детей пригласят отдохнуть на базе различных центров и организаций.

В целом 23 500 ребят летом поучаствуют в оздоровительной кампании. На ее финансирование в 2020 году предусмотрено 15 миллионов рублей, из них 2 миллиона направят на организацию проведения смен, 13 миллионов – на компенсацию части родительской платы за стоимость путевок.

– Стоимость путевок сформирована. В загородном лагере «Огонек» она составит 30 250 рублей. В муниципальном лагере имени Гагарина – 30 тысяч рублей. Сумма компенсации родителям по загородным лагерям составит 6 400 рублей, по пришкольным лагерям – 4 242 рубля, – сообщила заместитель начальника городского управления образования Татьяна Власова,

Стоимость путевки в пришкольный лагерь на смену продолжительностью 21 день составит для ребят до 10 лет с посещением бассейна – 17 200 рублей, без посещения бассейна – 16 000. Для детей старше 10 лет путевка с посещением бассейна будет стоить 18 100 рублей, без посещения бассейна – 16 900.

С учетом планируемой компенсации родителям затраты на путевку в загородный лагерь составят около 23 тысяч рублей, в пришкольный лагерь – около 12 тысяч рублей. В настоящее время бронирование мест в лагерях уже ведется, активная продажа путевок стартует в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU