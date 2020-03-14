2020-03-14T04:57:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приамурье на коронавирус проверили 600 человек

Все анализы дали отрицательный результат
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Ситуация в соседнем Китае нормализовалась, говорят амурские власти. Фото: пресс-служба правительства Амурской областиСитуация в соседнем Китае нормализовалась, говорят амурские власти. Фото: пресс-служба правительства Амурской области
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В Амурской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одним из основных стал вопрос о мерах противостояния угрозе распространения коронавирусной инфекции. В ходе заседания, в частности, озвучили, что более 600 человек в регионе были обследованы на новую коронавирусную инфекцию - результат отрицательный.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова напомнила, что новая коронавирусная инфекция классифицирована ВОЗ как пандемия, на сегодня вирус зарегистрирован в более чем 120 государствах. Заболело более 120 тысяч людей по всему миру, порядка 5 тысяч скончались.

- Что касается КНР, то можно говорить с удовлетворением: эпидемиологический процесс вышел на плато, интенсивного прироста нет, что свидетельствует о купировании эпидпроцесса. Это чрезвычайно важно для Приамурья в силу нашего приграничного расположения, - отметила Ольга Курганова.

Нормализацию ситуации в соседней провинции Хэйлунцзян подтвердила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева. По ее словам, в населенных пунктах, где находятся транспортные переходы с РФ, восстанавливается нормальный режим работы организаций и предприятий. В Хэйхэ остается 1 случай коронавирусной инфекции, в Сюнькэ – 0.

В Приамурье с начала года на различных рейсах было досмотрено более 30 тысяч лиц. Было выявлено 20 граждан с признаками инфекционного заболевания, в их отношении проведены все необходимые мероприятия. С 1 февраля 2020 года под медицинским наблюдением находились 1019 человек, в отношении 707 уже снято наблюдение. Пять граждан КНР с видом на жительство в России находятся в пункте постоянного меднаблюдения.

Ольга Курганова отметила, что в данный момент наибольшая угроза исходит от таких стран, как Италия, Испания, Франция, Германия, Иран, Южная Корея. Из этих стран возвращаются амурчане – на данный момент прибыло порядка 100 человек. В отношении них проводятся необходимые мероприятия.

Руководитель амурского Роспотребнадзора обратила внимание на ряд недоработок медорганизаций Приамурья, в частности – на работу колл-центра по вопросам, связанным с коронавирусом. Губернатор Амурской области дал поручение организовать деятельность «горячей линии» на высоком уровне. В частности, для этого могут быть задействованы ресурсы службы 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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