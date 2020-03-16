Ход ремонта в амурской клинической больнице проверили власти

16 Март 2020 2020-03-16T05:02:05+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов посетили Амурскую областную клиническую больницу. Здесь в отделении анестезиологии и реанимации полным ходом идет первый за 25 лет капитальный ремонт, на который выделили свыше 270 миллионов рублей.

- В данный момент на объекте ведется прокладка воздуховодов, кирпичная кладка перегородок в подвале, обшивка воздуховодов, устройство внутренних оконных откосов с утеплением, электромонтаж, монтаж шкафов, прокладка трубопроводов медицинских газов, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Уже закуплено новое оборудование на 186 миллионов рублей: аппараты искусственной вентиляции легких, наркозная станция, дефибрилляторы, энцефалографы. Завершить работы планируют к августу.

- Много слов можно сказать о важности реконструкции реанимации, о необходимости современного оборудования. А можно сказать коротко: здесь спасают жизни. Поэтому лишних сомнений при принятии решения о финансировании этого объекта у нас даже не возникло. Сейчас главное, чтобы ремонт завершился в срок, и чтобы врачи могли как можно быстрее начать работать на новом оборудовании для оказания реанимационной помощи пациентам с тяжелой патологией, - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Ранее при поддержке министерства приобрели оборудование для хирургического отделения больнице, большинство уже находится в работе.

- На данный момент медицина – это очень важная, ключевая для Приамурья сфера. Мы знаем существующие в ней проблемы и стараемся их решать, направляем на это большие ресурсы. Главное – действовать комплексно. Вместе с закупками сложного оборудования мы уделяем максимум внимания и обучению специалистов, и новым методам работы. Уверен, это даст заметный положительный результат, который оценят амурчане, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU