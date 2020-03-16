Крупнейшую школу Дальнего Востока начали строить в Благовещенске

16 Март 2020 2020-03-16T10:28:51+03:00

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В микрорайоне Благовещенска стартовало строительство школы, которая должна стать крупнейшей на Дальнем Востоке. Площадь четырехэтажного здания превысит 33 тысячи квадратных метров.

- Это проект очень сложный, но он необходим нам. Ввод в эксплуатацию этой школы поможет разгрузить школы микрорайона, создать такие образовательные условия, которых в нашем городе нет ни в одном образовательном учреждении, — подчеркнула мэр Валентина Калита.

Также она отметила, что реализация такого важного проекта на территории Благовещенска — результат совместных усилий не только властей города и области, но и самих горожан.

Новая школа разместится на участке размером 5,16 гектара. Ее площадь составит более 33 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании будут 4 лифта, 60 учебных классов, 4 спортивных зала, специально оборудованных под начальные классы, спортивные соревнования старшеклассников, а также занятия на тренажерах и по отдельным видам спорта. Кроме того, проектом предусмотрены актовый зал на 900 человек и столовая на 780 мест. Во дворе разместятся большой спортивный стадион, малые спортивные площадки и селекционная станция. Оборудование, которым укомплектуют школу, также будет самого современного класса.

- В феврале мы начали готовить площадку под строительство. В марте, после подписания всей необходимой документации, перешли к забиванию свай. Уже забито порядка 850 свай из необходимых двух с половиной тысяч. Завершить планируем в апреле и сразу перейдем к бетонным работам. Вообще, такая большая школа на Дальнем Востоке строится впервые. При строительстве данного объекта был учтен опыт ранее возведенных учреждений, — рассказал исполнительный директор возводящей школу строительной компании Константин Ельцов.

Напомним, строительство школы в микрорайоне Благовещенска стало возможным благодаря участию амурской столицы в национальном проекте «Образование». Ввести в эксплуатацию новый объект планируется в августе 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU