В вузах Приамурья из-за коронавируса вводят дистанционное обучение

17 Март 2020 2020-03-17T05:54:02+03:00

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Вузы Амурской области приняли жесткие меры в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. С 16 марта 2020 года в ДальГАУ введен режим свободного посещения и отменены все виды массовых мероприятий.

- Приказываю деканам факультетов, заведующим кафедрами с 16.03.2020 обеспечивать реализацию образовательных программ путём размещения методических материалов по соответствующим дисциплинам учебного плана в электронной информационно-образовательной среде университета, - говорится в приказе, размещённом от имени ректора Дальневосточного аграрного университета.

Вечером 16 марта стало известно и о мерах в Амурском госуниверситете. С 16 марта всех студентов перевели на смешанное обучение. До 29 марта отменены лекции для потоков общей численностью более 30 человек. Также не будут проводиться занятия по физкультуре.

- Контактная работа обучающихся и педагогических работников в этих случаях будет проводиться исключительно в электронной информационно-образовательной среде, - рассказали в вузе.

На режим свободного посещения в АмГУ переводятся ученики общеобразовательного лицея. Переносятся массовые мероприятия - празднование 45-летия со дня образования университета (20 марта), день открытых дверей (28 марта).

Между тем, в БГПУ также отменены все культурные и массовые мероприятия.

Кстати, накануне стало известно о переносе Тотального диктанта на осень. Обычно мероприятие в Благовещенске проводили на площадках АмГУ и БГПУ.

ИСТОЧНИК KP.RU