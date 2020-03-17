Фейк о заразившемся в педуниверситете разошёлся по соцсетям Благовещенска

17 Март 2020 2020-03-17T10:47:11+03:00

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В социальных сетях Благовещенска распространяется аудиозапись, на которой неизвестный мужчина предупреждает о зараженном студенте в педагогическом университете. Ни город, ни название болезни не уточняются, однако пользователи соцсетей предполагают, что речь идет о коронавирусе.

Говорящий сообщает, что о случившемся ему рассказала пассажирка:

- Мальчики и девочки, вот сейчас везу пассажирку, не даст соврать. В пединституте один заразившийся обнаружен. Один человек заразился, и они по домам их всех отправляют. Общежитие, Горького, 98. Всем в течение дня съехать. Карантин три недели. Поздравляю, ребята! Это уже официально объявили, - звучит в аудиозаписи.

В Благовещенском педуниверситете при этом заверили, что зараженных в вузе нет. По версии представителей университета, ложную информацию начали распространять после того, как родители одного из студентов вернулись из отдыха через Южную Корею. Однако признаков заболеваний у них не было, и в упомянутом общежитии студент не проживает.

Также в вузе сообщили, что студентов перевели на дистанционное обучение, как ранее сделали и в других высших учебных заведениях амурской столица.

ИСТОЧНИК KP.RU