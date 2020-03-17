2020-03-17T11:36:40+03:00
Общество

Центральный рынок Благовещенска продали в частные руки

Аукцион состоялся 16 марта
Ольга ГЕТМАН
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цена сделки составила свыше 217 миллионов рублей. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВАцена сделки составила свыше 217 миллионов рублей. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В Благовещенске 16 марта завершился аукцион, в рамках которого на продажу были выставлены объекты центрального рынка – несколько нежилых зданий, включая собственно здание рынка. Их приобрело ООО «Фауст». Согласно выписке из Единого реестра юридических лиц, учредителем компании является Константин Федорчук.

Объекты были проданы по цене свыше 166 миллионов рублей. Помимо компании «Фауст», за владение центральным рынком боролись еще два участника – ИП Наталья Сторожкова и Сергей Завьялов.

Как сообщается в информации об итогах аукциона, размещенной на официальном сайте администрации города Благовещенска, цена сделки составила свыше 217 миллионов рублей. Дело в том, что к цене самих зданий добавилась стоимость земельного участка, на котором они размещаются. Она составляет порядка 50 миллионов рублей.

Теперь к предпринимателю перейдут административное здание по улице Красноармейская, дом 145, а также здание рынка (строение 1), пристроенное здание (строение 5), пристройка (строение 3).

ИСТОЧНИК KP.RU

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