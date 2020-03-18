2020-03-18T04:26:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Амурской области для профилактики коронавируса отменят соревнования

Распоряжение начало действовать с 17 марта
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Теперь возможны только региональные и городские матчи на 50 человек. Фото: минспорт Амурской областиТеперь возможны только региональные и городские матчи на 50 человек. Фото: минспорт Амурской области
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С 17 марта и до особого распоряжения на территории Приамурья отменят все межрегиональные спортивные мероприятия, межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования. Меры приняты в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

При этом региональные и муниципальные спортивные и физкультурные мероприятия проводить в регионе по-прежнему разрешено, но организаторы должны ограничить количество участников до 50 человек в один соревновательный день. Перед началом состязаний должны проводиться медицинские фильтры с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, а после мероприятия – усиленная дезинфекция. Массовые физкультурные мероприятия должны перенести.

Поездки сборных команд региона по различным видам спорта на соревнования и тренировочные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровня за пределы Приамурья также будут отменены.

Информация об отмене и переносе спортивных мероприятий будет опубликована на сайте министерства спорта РФ в разделе «Оперативная информация о мерах по предупреждеию завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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