Следователь и адвокат признаны виновными во взяточничестве в Приамурье

18 Март 2020 2020-03-18T05:00:46+03:00

Следователя приговорили к лишению свободы на 5 лет, адвоката - на 2 года 3 месяца. Фото: pixabay.com

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Белогорский городской суд назначил наказание бывшему следователю следственного отдела МО МВД России «Белогорский», обвиняемой во взятке, и белогорскому адвокату, обвиняемому в покушении на посредничество во взяточничестве.

Следствие и суд установили, что 9 февраля 2019 года в Белогорске адвокат, действуя в интересах своей доверительнице, передала следователю взятку в размере 100 тысяч рублей. Сделано это было, чтобы следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении супруга доверительницы – тот, согласно материалам проверки, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода.

Непосредственно после передачи денежных средств следователь и адвокат были задержаны сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Как ранее сообщалось, начальником УМВД по факту получения взятки сотрудником СО МО МВД России «Белогорский» была назначена служебная проверка, которую провела оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД. По результатам проверки в марте 2019 года следователь уволена из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. К дисциплинарной ответственности привлечены трое руководителей межмуниципального отдела МВД.

Приговором Белогорского городского суда следователю назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки - 500 тысяч рублей. Кроме того, он лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 5 лет, с лишением специального звания.

Адвокату назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки - 200 тысяч рублей. Реальное отбывание назначенного наказания отсрочено до достижения ребенком подсудимой четырнадцатилетнего возраста.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU