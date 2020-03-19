2020-03-19T05:56:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Мероприятия с участием более 50 человек отменили в Приамурье

Также власти обсудили наличие в регионе товаров первое необходимости
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Отныне столпотворения на улицах и в общественных местах Приамурья станут редкостьюОтныне столпотворения на улицах и в общественных местах Приамурья станут редкостьюФото: Юлия ГОМАН
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В правительстве Амурской области состоялось заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Одним из основных решений стала отмена всех массовых мероприятий на территории региона с числом участников более 50.

- В Приамурье отменяются или переносятся крупные культурные, спортивные и другие мероприятия. Ограничить свою работу будет рекомендовано и кинотеатрам, другим учреждениям, где предполагается массовое пребывание людей, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Также власти уделили внимание организации самоизоляции людей, прибывающих из-за рубежа, обследование амурчан на наличие вируса по их желанию и формированию дополнительных медицинских бригад для работы с жителями области на дому. Отдельно оговорили наличие в Приамурье продовольствия и товаров первой необходимости – контролировать ситуацию будут ежедневно.

- Министерство экономического развития и внешних связей уже организовало встречу с руководством крупных торговых сетей в свете фиксации ажиотажного спроса на определенную продукцию - такую как гречка, макароны, консервы, - рассказали в правительстве. - Отмечается, что в регионе сформирован достаточный запас продовольствия. Сети подготовлены к тому, что из-за необоснованного ажиотажа спрос может повышаться и далее.

Магазины будут контролировать ситуацию и примут меры, чтобы не допустить появления пустых полок. В случае необходимости, увеличат заявки на поставку той или иной продукции. Отдельная работа будет вестись в части контроля цен. В случае выявления необоснованного подорожания продуктов и товаров первой необходимости вопрос будет незамедлительно передан в Федеральную антимонопольную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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