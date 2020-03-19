Амурчане смогут дистанционно оформить больничный для карантина из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T08:42:23+03:00

На двухнедельный карантин отправляют амурчан, вернувшихся из стран с высоким уровнем заражения. Фото: pixabay.com

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С 20 марта амурчане смогут дистанционно оформить больничный лист, чтобы уйти на карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. Новый порядок оформления листков нетрудоспособности определен Постановлением Правительства РФ от 18 марта.

Впервые оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно будет дистанционно, сообщается на сайте Минтруда России. Для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих выезд.

Заявление на оформление больничного можно подать как на себя, так и на совместно проживающих работающих граждан, уточняют в правительстве Амурской области.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями: первая выплата поступит после семи календарных (пяти рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после закрытия листка нетрудоспособности.

Работодателям не нужно будет отвлекать собственные средства на оплату больничных, их выделит напрямую Фонд социального страхования. Электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог.

ИСТОЧНИК KP.RU