Такси Благовещенска будет бесплатно возить ветеранов ВОВ
Бесплатное легковое такси для ветеранов Великой Отечественной войны будет работать весь 2020 год в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
– В льготную категорию граждан, имеющих право бесплатного проезда в легковом такси, вошли также труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, – уточняется в сообщении.
Оплачивать поездки будет компания-перевозчик. Работать бесплатное легковое такси будет по будням с 09.00 до 20.00, по выходным – с 10.00 до 18.00. Заказать автомобиль можно по телефонам: 66-23-26, 8-914-598-99-03.
ИСТОЧНИК KP.RU