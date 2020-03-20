Такси Благовещенска будет бесплатно возить ветеранов ВОВ

20 Март 2020 2020-03-20T05:32:30+03:00

Поездки будут осуществляться ежедневно, но не круглосуточно. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

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Бесплатное легковое такси для ветеранов Великой Отечественной войны будет работать весь 2020 год в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

– В льготную категорию граждан, имеющих право бесплатного проезда в легковом такси, вошли также труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, – уточняется в сообщении.

Оплачивать поездки будет компания-перевозчик. Работать бесплатное легковое такси будет по будням с 09.00 до 20.00, по выходным – с 10.00 до 18.00. Заказать автомобиль можно по телефонам: 66-23-26, 8-914-598-99-03.

ИСТОЧНИК KP.RU