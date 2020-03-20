2020-03-20T07:15:51+03:00
Происшествия

Виновного в смертельном ДТП водителя осудили в Райчихинске

Он спровоцировал аварию, в которой погибли два человека
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Мужчину осудили на пять лет лишения свободы. Фото: DepositPhotosМужчину осудили на пять лет лишения свободы. Фото: DepositPhotos
Изменить размер текста:

Райчихинский городской суд вынес приговор жителю поселка Прогресс, по вине которого произошла авария, повлекшая гибель двоих человек. Об этом сообщили в УМВД России по Амурской области.

– В июне 2019 года в районе 5 километра автодороги пгт. Прогресс – п. Бурея – п. Новобурейский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли мужчина и женщина. В ходе следствия и суда установлено, что водитель, управлявший минивэном «Тойта Таун Айс», двигался с превышением установленного ограничения максимальной скорости и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», – говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель транспортного средства находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе расследования мужчина, пытаясь избежать ответственности, выдвигал различные версии относительно причин и обстоятельств ДТП. Однако следователем они были опровергнуты, собраны доказательства вины водителя минивэна. В итоге мужчина в содеянном признался.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и пунктом «а» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Амурских туристов перестанут возить во Вьетнам
Виновного в смертельном ДТП водителя осудили в Райчихинске
Такси Благовещенска будет бесплатно возить ветеранов ВОВ
Амурчане смогут дистанционно оформить больничный для карантина из-за коронавируса
Студенты амурских колледжей с 23 марта начнут учиться удаленно
Мероприятия с участием более 50 человек отменили в Приамурье
Следователь и адвокат признаны виновными во взяточничестве в Приамурье
В Амурской области для профилактики коронавируса отменят соревнования
Центральный рынок Благовещенска продали в частные руки
Фейк о заразившемся в педуниверситете разошёлся по соцсетям Благовещенска
В вузах Приамурья из-за коронавируса вводят дистанционное обучение
Крупнейшую школу Дальнего Востока начали строить в Благовещенске
Минобразования Приамурья: Закрывать школы области из-за вируса пока нет нужды
Ход ремонта в амурской клинической больнице проверили власти
В Приамурье на коронавирус проверили 600 человек
Летние лагеря Благовещенска из-за коронавируса ужесточат медконтроль
Часть пригородных рейсов отменили из-за снегопада в Приамурье
Двоих учеников ранили из пневматического оружия в школе Свободного
Юлия Савичева из-за травмы отменила концерт в Благовещенске
Бесплатное питание в школах проверили власти Благовещенска
В Благовещенске на продажу выставили памятник архитектуры
Вдовы участников Великой Отечественной войны из Приамурья получат жилье