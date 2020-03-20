Виновного в смертельном ДТП водителя осудили в Райчихинске

20 Март 2020 2020-03-20T07:15:51+03:00

Мужчину осудили на пять лет лишения свободы. Фото: DepositPhotos

Он спровоцировал аварию, в которой погибли два человека

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Райчихинский городской суд вынес приговор жителю поселка Прогресс, по вине которого произошла авария, повлекшая гибель двоих человек. Об этом сообщили в УМВД России по Амурской области.

– В июне 2019 года в районе 5 километра автодороги пгт. Прогресс – п. Бурея – п. Новобурейский произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли мужчина и женщина. В ходе следствия и суда установлено, что водитель, управлявший минивэном «Тойта Таун Айс», двигался с превышением установленного ограничения максимальной скорости и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», – говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель транспортного средства находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе расследования мужчина, пытаясь избежать ответственности, выдвигал различные версии относительно причин и обстоятельств ДТП. Однако следователем они были опровергнуты, собраны доказательства вины водителя минивэна. В итоге мужчина в содеянном признался.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и пунктом «а» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU