2020-03-20T10:46:25+03:00
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Амурских туристов перестанут возить во Вьетнам

Находящихся в стране амурчан вернут ближайшими рейсами
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Чартерные рейсы из Благовещенска в Нячанг 24 и 30 марта полетят «пустыми» - они только заберут российских туристов. Фото: Олег ЛЕШТАЕВЧартерные рейсы из Благовещенска в Нячанг 24 и 30 марта полетят «пустыми» - они только заберут российских туристов. Фото: Олег ЛЕШТАЕВ
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Туроператоры приостановят продажу турпакетов с вылетом из Благовещенска во Вьетнам. Меры связаны с тем, что, по информации сайта Российского посольства во Вьетнаме, с 18 марта все приехавшие из США, Европы (включая Россию) и Юго-Восточной Азии в этой стране будут направляться на 14-дневный карантин – а чартерная программа из Благовещенска рассчитана на отдых в течение как раз 14 дней.

Авиакомпании, выполняющие чартерные программы во Вьетнам, проинформировали аэропорт Благовещенск о выполнении 24 и 30 марта чартерных рейсов «пустыми» в Нячанг за российскими туристами.

- Эти рейсы заберут пассажиров, у которых отдых заканчивается по путевке. На данный момент решается вопрос выполнения следующих рейсов из Благовещенска, чтобы забрать остальных отдыхающих на курортах Вьетнама, у них будет сокращен отпуск. Ситуация меняется ежедневно, ждем поступления информации от авиакомпаний, выполняющих рейсы на международных авиалиниях, — рассказал заместитель руководителя аэропорта Благовещенск Анатолий Смирнов.

Все прилетающие из-за границы пассажиры в Благовещенске пройдут тепловизионный контроль, медицинский осмотр, сдадут необходимые анализы. Если у пассажира обнаружат признаки ОРВИ, он будет незамедлительно помещен в стационар, остальные обязаны уйти на самоизоляцию по месту проживания на 14 дней.

В терминалах аэропорта по громкой связи сообщается о симптомах заболевания и необходимых мерах. Установлены инфракрасные тепловизоры, регулярно проводится дезинфекция помещений с применением дезинфицирующих средств. Все сотрудники ежедневно проходят измерение температуры тела с применением бесконтактного термометра, а работники, контактирующие с пассажирами, используют средства индивидуальной защиты.

Напомним, в Приамурье работает горячая линия по коронавирусу, телефон 112. Специалисты-медики отвечают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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