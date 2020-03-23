Туристов из Вьетнама вернули в Амурскую область

23 Март 2020 2020-03-23T04:39:59+03:00

Два «пустых» самолета отправятся за туристами в Нячанг 24 и 30 марта. Фото: Олег ЛЕШТАЕВ

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В аэропорту 21 марта в Благовещенске приняли борт из Вьетнама. В Амурскую область вернулся 241 турист, у троих выявили повышенную температуру.

– В отношении всех прибывших проведен тепловизионный контроль и медицинский осмотр, по результатам которого выявлено три гражданина с повышенной температурой тела. Они немедленно машиной скорой медицинской помощи были доставлены в Амурскую инфекционную больницу, где произведен отбор биоматериала для проведения обследования на COVID-2019. Материалы сейчас в работе, – сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Из числа прибывших 228 – жители Амурской области, 13 человек – жители других регионов (Приморский и Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика). Всем прибывшим выдали постановления главного государственного санитарного врача по Амурской области об изоляции по месту жительства. Также вручили памятки о правилах изоляции и получения больничных листов.

ИСТОЧНИК KP.RU