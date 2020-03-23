2020-03-23T04:39:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Туристов из Вьетнама вернули в Амурскую область

Трое прилетели с повышенной температурой
Ольга ГЕТМАН
Поделиться:
Два «пустых» самолета отправятся за туристами в Нячанг 24 и 30 марта. Фото: Олег ЛЕШТАЕВДва «пустых» самолета отправятся за туристами в Нячанг 24 и 30 марта. Фото: Олег ЛЕШТАЕВ
Изменить размер текста:

В аэропорту 21 марта в Благовещенске приняли борт из Вьетнама. В Амурскую область вернулся 241 турист, у троих выявили повышенную температуру.

– В отношении всех прибывших проведен тепловизионный контроль и медицинский осмотр, по результатам которого выявлено три гражданина с повышенной температурой тела. Они немедленно машиной скорой медицинской помощи были доставлены в Амурскую инфекционную больницу, где произведен отбор биоматериала для проведения обследования на COVID-2019. Материалы сейчас в работе, – сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Из числа прибывших 228 – жители Амурской области, 13 человек – жители других регионов (Приморский и Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика). Всем прибывшим выдали постановления главного государственного санитарного врача по Амурской области об изоляции по месту жительства. Также вручили памятки о правилах изоляции и получения больничных листов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туристов из Вьетнама вернули в Амурскую область
Амурских туристов перестанут возить во Вьетнам
Виновного в смертельном ДТП водителя осудили в Райчихинске
Такси Благовещенска будет бесплатно возить ветеранов ВОВ
Амурчане смогут дистанционно оформить больничный для карантина из-за коронавируса
Студенты амурских колледжей с 23 марта начнут учиться удаленно
Мероприятия с участием более 50 человек отменили в Приамурье
Следователь и адвокат признаны виновными во взяточничестве в Приамурье
В Амурской области для профилактики коронавируса отменят соревнования
Центральный рынок Благовещенска продали в частные руки
Фейк о заразившемся в педуниверситете разошёлся по соцсетям Благовещенска
В вузах Приамурья из-за коронавируса вводят дистанционное обучение
Крупнейшую школу Дальнего Востока начали строить в Благовещенске
Минобразования Приамурья: Закрывать школы области из-за вируса пока нет нужды
Ход ремонта в амурской клинической больнице проверили власти
В Приамурье на коронавирус проверили 600 человек
Летние лагеря Благовещенска из-за коронавируса ужесточат медконтроль
Часть пригородных рейсов отменили из-за снегопада в Приамурье
Двоих учеников ранили из пневматического оружия в школе Свободного
Юлия Савичева из-за травмы отменила концерт в Благовещенске
Бесплатное питание в школах проверили власти Благовещенска
В Благовещенске на продажу выставили памятник архитектуры
Вдовы участников Великой Отечественной войны из Приамурья получат жилье