2020-03-23T08:33:57+03:00
Общество

В Приамурье 20% школьников начали учиться дистанционно

Остальные ушли на плановые семидневные каникулы
Ольга ГЕТМАН
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Школьники занимаются на онлайн-площадках, рекомендованных минобрнауки области. Фото: amurobl.ruШкольники занимаются на онлайн-площадках, рекомендованных минобрнауки области. Фото: amurobl.ru
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В амурских школах вступили в силу изменения, принятые для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. С 23 марта из 100 тысяч школьников на дистанционное обучение перешли 20% детей, которые учатся по триместрам. Остальные дели, занимающиеся по четвертям, ушли на плановые семидневные каникулы.

– Первые удаленные занятия сегодня начались и для студентов амурских колледжей. В таком режиме они будут учиться вплоть до 12 апреля. Каникул в этот период, как у школьников, не предполагается, – уточнили в пресс-службе правительства Амурской области.

В организациях дополнительного образования с 23 марта по 12 апреля посещение занятий также ограничено, а где это возможно, дети перешли на дистанционное обучение. Работа детских садов Приамурья осталась без изменений, «утренние фильтры» в учреждениях усилены.

– В садах действует свободная форма посещения. Если родители считают, что ребенка необходимо оставить дома и у семьи есть такая возможность, значит так и нужно поступить. Штрафы за это предъявляться не будут», – прокомментировала зампред правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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