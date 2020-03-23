2020-03-23T11:45:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Амурчане не смогли вернуть деньги за отмененные путевки

Турагентства предлагают использовать средства для следующего отпуска
Дарья КОНСТАНТИНОВА
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Купание в море амурчанам придется отменить. Фото: pixabay.comКупание в море амурчанам придется отменить. Фото: pixabay.com
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Туристические агентства не возвращают средства за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры. Амурчанам предлагают оставить деньги в компаниях, чтобы затем потратить их на другие поездки.

– Когда бронировали тур, даже не могли предположить, что попадем в такую ситуацию. И на отдых не попали, и деньги вернуть не можем. В агентстве предлагают потратить средства потом, а когда это «потом» наступит, неизвестно, – рассказывает благовещенка Валентина, которая должна была улететь в конце марта в Таиланд.

Сейчас турагентствам приходится экстренно искать нестандартные решения и компромиссы с клиентами. ANEX Tour, PAC GROUP и Pegas Touristik заверяют, что плату за несостоявшиеся из-за пандемии туры можно использовать в счет будущих поездок. Средства не возвращают, поскольку это может привести к банкротству компаний.

– Поскольку подобного еще не было – чтобы весь мир был закрыт для вылетов – то и установленного порядка действий еще нет. Все вырабатывается на ходу, – рассказывает менеджер по продажам одной из амурских туристических фирм Татьяна Николаева. – Сейчас все туристические агентства страны заняты тем, что занимаются аннуляцией заявок, их перебронированием или оформлением денежных депозитов за отмененные туры.

У самой Татьяны в ближайшем месяце не состоятся восемь туров, но это лишь потому, что она не работает на поток, а ведет индивидуальную работу с туристами. По ее словам, у ее коллег из крупных агентств речь идет о переносах и отменах 40-70 заявок, а то и больше.

– Вопрос именно о возврате денег за туры решается в индивидуальном порядке. Но практически все крупные российские туроператоры на данный момент предлагают систему депозита – то есть деньги за отмененные по решению правительства нашей страны или любых других стран туры не возвращаются сразу, а остаются закрепленными за туристом. Турист может ими воспользоваться для следующего отпуска – если не за границу, то по России. Именно такую схему действий рекомендовал Ростуризм, потому что реальные возвраты в нынешней ситуации в полном объеме просто невозможны, – уточнила Татьяна Николаева.

Однако юрист Игорь Волобуев считает, что вернуть деньги в полном объеме все-таки можно.

– У меня были ситуации, когда приходилось судиться с туристическими компаниями – конечно, не из-за коронавируса. В ситуации, которая сложилась сейчас, нужно руководствоваться ст.14 ФЗ № 132 «Об основах туристической деятельности в РФ». Закон говорит о том, что в случае ЧС в России создается нормативный акт. Это и является основанием для возврата денежных средств, – говорит Игорь Анатольевич.

По словам юриста, сначала нужно написать претензию, в которой есть ссылка на закон, потом мотивированно изложить требование о расторжении договора и требование по возврату денежных средств. Если турфирма отказывается возвращать деньги по данной претензии, тогда идем в суд. Деньги взыскиваются с того, с кем был заключен договор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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