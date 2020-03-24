2020-03-24T04:56:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизолированных в Приамурье возьмут на контроль мобильные бригады

В них войдут сотрудники УВД, Роспотребнадзора и минздрава Амурской области
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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В Амурской области создадут оперативные мобильные бригады по контролю соблюдения людьми требований самоизоляции. Такое решение было принято на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

– В режиме повышенной готовности работаем с 27 января, за это время было проведено более 2 тысяч исследований, 900 граждан были обследованы на заболевание коронавирусной инфекцией. Заболевших нет. Тем не менее, сегодня внесены поправки в распоряжение «О введении режима повышенной готовности», которые вводят ряд важных изменений: запрет на проведение любых публичных мероприятий численностью более 50 человек, – подчеркнул губернатор области Василий Орлов в ходе заседания.

Также он обратил внимание на то, что в Приамурье предусмотрена самоизоляция для людей, вернувшихся из-за границы и других регионов страны, где были отмечены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Эта практика показала свою эффективность в других регионах России.

Как рассказала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова, с 1 февраля 2020 года активно развернуты все противоэпидемические мероприятия, досмотрено 8267 человек, прибывших на территорию области из-за границы. За этот период выявлено 28 человек с признаками респираторной инфекции, заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлено. Помимо этого, организован контроль за лицами, пребывающими в область из других регионов страны. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 602 человека, посещавших Европу и Вьетнам или контактировавшие с приехавшими.

– С субботы на базе детской городской больницы начата подготовка для размещения 11 граждан, находившихся в контакте с амурчанами с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией. Они здоровы, но они находятся под медицинским наблюдением, – добавила Ольга Курганова.

Все дети, проходящие лечение в Детской городской больнице, перевезены в Областную детскую больницу.

Еще 11 граждан с видом на жительство на территории России находятся в пункте непрерывного наблюдения в селе Волково. На домашней изоляции – 331 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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