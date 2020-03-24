2020-03-24T11:03:06+03:00
Общество

Правительство Приамурья и мэрия Благовещенска ограничат прием граждан

Меры введены на время неблагоприятной эпидемиологической обстановки
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Побеседовать со специалистами внутри этого здания амурчане временно не смогут. Фото: wikimedia.orgПобеседовать со специалистами внутри этого здания амурчане временно не смогут. Фото: wikimedia.org
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Для защиты посетителей и специалистов на время неблагоприятной эпидемиологической обстановки в администрации города Благовещенска и правительстве Амурской области ограничат личный приём граждан. Подать обращения можно дистанционно.

- У благовещенцев есть возможность направить обращение через официальный сайт администрации, нажав на баннер «Задай вопрос». Также гражданам предлагают воспользоваться информационным киоском в здании администрации, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, подать заявление в городскую администрацию можно через портал госуслуг или с помощью сайта МФЦ Амурской области. Обращения принимаются и по адресу электронной почты (info@admblag.ru) или на почтовый адрес: 675000, город Благовещенск, ул. Ленина, 133. С вопросами можно обращаться также по телефонам структурных подразделений мэрии. Номера опубликованы на сайте администрации в разделе «Контакты».

Обратиться в правительство также можно через интернет - на официальном сайте через раздел «Интернет-приёмная» или раздел «Работа с обращениями граждан», кликнув по кнопке «Отправить обращение в форме электронного документа». Другой вариант – вложить письмо в ящик для корреспонденции, установленный в здании правительства области (г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 135) или отправив его по почте. Адрес для отправки: Благовещенск, ул. Ленина, д. 135, 675023.

ИСТОЧНИК KP.RU

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