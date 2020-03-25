Благовещенцев попросили не кататься на роликах и скейтах по набережной

25 Март 2020 2020-03-25T05:51:25+03:00

На площади ОКЦ можно не просто кататься, но и разучивать трюки. Фото: amurobl.ru

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Заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько попросила жителей и гостей города не кататься на скейтбордах и роликовых коньках по набережной. В качестве альтернативы предложили специально оборудованные площадки для экстремальных видов спорта.

- Хотелось бы обратиться к жителям и гостям города Благовещенска с предложением использовать для экстремальных видов спорта — скейтбординга и катания на роликах — площадки, которые были специально для этого созданы в 2019 году. Городская набережная — это место отдыха и, в первую очередь, пешеходная зона. Здесь гуляют горожане с маленькими детьми, подростки, пожилые горожане. Набережная должна быть комфортной и безопасной для всех, — подчеркнула Виктория Хопатько.

Напомним, летом прошлого года в Благовещенске появились две площадки для любителей экстремальных видов спорта. Первая, скейт-парк, была открыта в районе Общественно-культурного центра. На ней установлены трамплин с платформой, фанбокс с пирамидой, рампа для прыжков с платформой, горка, тумба, рампа мини-пайп, грайбокс, рампа для прыжков, рейл Бридж прямой и рейл Кинк с уклоном. Роллерная площадка разместилась в районе городского парка, ее площадь составляет порядка 700 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU