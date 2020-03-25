Амурские ветераны боевых действий смогут бесплатно съездить в санатории
Амурские ветераны боевых действий получат право на компенсацию проезда до мест проведения санаторно-курортного лечения, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.
На эти цели в 2020 году из бюджета области планируется выделить 3 миллиона рублей. Соответствующие поправки в бюджет депутаты Заксобрания будут рассматривать и вносить 26 марта на очередной парламентской сессии.
- Под местами санаторно-курортного лечения понимаются организации, расположенные на территории Российской Федерации, путевки в которые предоставляются Амурской региональной организацией «Российского союза ветеранов Афганистана» либо Амурским областным отделением «Боевого братства», - уточнили в пресс-службе.
Согласно проекту, оплата будет осуществляться путем предоставления компенсации расходов за проезд авиационным, железнодорожным, автобусным транспортом при наличии подтверждающих документов. Заявление на выплату примут в управлении соцзащиты населения по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU