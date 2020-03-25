Амурские ветераны боевых действий смогут бесплатно съездить в санатории

25 Март 2020 2020-03-25T07:54:49+03:00

Речь идет о санаториях внутри страны, путевки куда предоставляют общественные организации. Фото: https://www.instagram.com/buzuli_san/

Изменить размер текста: A A

Амурские ветераны боевых действий получат право на компенсацию проезда до мест проведения санаторно-курортного лечения, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

На эти цели в 2020 году из бюджета области планируется выделить 3 миллиона рублей. Соответствующие поправки в бюджет депутаты Заксобрания будут рассматривать и вносить 26 марта на очередной парламентской сессии.

- Под местами санаторно-курортного лечения понимаются организации, расположенные на территории Российской Федерации, путевки в которые предоставляются Амурской региональной организацией «Российского союза ветеранов Афганистана» либо Амурским областным отделением «Боевого братства», - уточнили в пресс-службе.

Согласно проекту, оплата будет осуществляться путем предоставления компенсации расходов за проезд авиационным, железнодорожным, автобусным транспортом при наличии подтверждающих документов. Заявление на выплату примут в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU