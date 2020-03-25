В Амурскую область поступит большая партия масок и средств дезинфекции

25 Март 2020 2020-03-25T11:11:42+03:00

Их должно хватить даже на случай пандемии в регионе

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Заместитель председателя правительства Приамурья Юлия Рябинина в ходе пресс-конференции 25 марта сообщила, что в ближайшее время в области ожидается поступление большого количества медицинских масок и дезинфицирующих средств. Работа по централизованному снабжению регионов организована Министерством промышленности и торговли РФ.

– Объем рассчитан на пандемическое развитие ситуации. Мы предполагаем, что он не будет востребован и уйдет в резервный фонд, – добавила руководитель управления Роспотребнадзора Амурской области, главный санитарный врач региона Ольга Курганова.

Она отметила, что ходить по улицам в медицинских масках – не совсем правильная мера. По ее словам, чтобы предотвратить контакт в людном месте, можно пользоваться бумажными платками и иными средствами. Также важно соблюдать правила гигиены: мыть руки, не трогать грязными руками слизистые – эти меры, как уточнила Ольга Курганова, работают эффективно. А что касается дезинфицирующих средств, то их можно приготовить даже в домашних условиях.

– Если мы хотим себя защитить, у нас есть с вами такая возможность. Но самое главное: дезинфектанты – хорошо, но надо научиться правильно мыть руки с мылом, проточной водой, 10-15 секунд, – акцентировала внимание Ольга Петровна.– В крайнем случае, маски можно сшить самостоятельно.

Главный санитарный врач области также напомнила, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, максимально ограничить контакты, заботиться о людях старшего возраста.

– Мы с вами смогли удержать очень сложный период – январь-февраль. Он для нас был очень сложный в связи с ситуацией в приграничной территории. Сейчас нужно выполнять все рекомендации, которые дают, чтобы не допустить коронавирусную инфекцию в регион, – подчеркнула Ольга Курганова.

ИСТОЧНИК KP.RU