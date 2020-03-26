Дети не смогут в одиночку ходить по ТРЦ Приамурья

26 Март 2020 2020-03-26T05:53:28+03:00

Запрет распространяется на ребят, которым не исполнилось 16 лет

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Штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Амурской области временно установил запрет на посещение развлекательных, торговых, игровых центров детьми до 16 лет без сопровождения родителей.

- Соблюдение этого положения будут контролировать сотрудники УВД, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, решено на время установить запрет на проведение спортивных (независимо от количества участников), культурных массовых мероприятий, массовые посещения музеев и мероприятия в них. Должна быть остановлена работа ночных клубов, развлекательных зон в барах и ресторанах, в частности - караоке. Эти меры приняты для того, чтобы исключить присутствие в закрытом помещении большого количества людей.

- Учреждениям дополнительного образования рекомендовано продлять действие абонемента, договора на получение услуг на более поздний срок в том случае, если родители внесли плату, но пока отказываются отпускать ребенка на занятия. На работу по предварительной записи рекомендовано перейти органам соцзащиты и Пенсионному фонду, - добавили в пресс-службе.

Тем временем на базе лечебных учреждений региона продолжается развертывание резервного коечного фонда. Под изолятор на 280 мест подготовлен стационар ДГКБ на 280 коек, дети оттуда переведены в АОДКБ.Под резервный инфекционный госпиталь готовятся койки на базе городской клинической больницы Благовещенска. Пациенты оттуда будут предварительно переведены.

Плановые госпитализации в больницах области приостановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU