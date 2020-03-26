В Благовещенске погиб шестилетний мальчик
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Амурской области.
- Вечером 25 марта 2020 года мальчик находился на территории производственной базы, расположенной в городе Благовещенск, руководителем которой является его отец. На территории базы складировались полистиролбетонные блоки, которыми мальчик был придавлен. Ребенок в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных телесных повреждений, - уточняется в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В рамках него будут установлены обстоятельства произошедшего и виновные лица.
ИСТОЧНИК KP.RU