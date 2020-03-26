2020-03-26T11:54:34+03:00
Происшествия

В Благовещенске погиб шестилетний мальчик

Его придавило полистиролбетонными блоками
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Ребенок скончался в медицинском учреждении от полученных травм. Фото: pixabay.comРебенок скончался в медицинском учреждении от полученных травм. Фото: pixabay.com
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Амурской области.

- Вечером 25 марта 2020 года мальчик находился на территории производственной базы, расположенной в городе Благовещенск, руководителем которой является его отец. На территории базы складировались полистиролбетонные блоки, которыми мальчик был придавлен. Ребенок в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных телесных повреждений, - уточняется в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В рамках него будут установлены обстоятельства произошедшего и виновные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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