В Благовещенске погиб шестилетний мальчик

26 Март 2020 2020-03-26T11:54:34+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Амурской области.

- Вечером 25 марта 2020 года мальчик находился на территории производственной базы, расположенной в городе Благовещенск, руководителем которой является его отец. На территории базы складировались полистиролбетонные блоки, которыми мальчик был придавлен. Ребенок в бессознательном состоянии доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных телесных повреждений, - уточняется в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В рамках него будут установлены обстоятельства произошедшего и виновные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU