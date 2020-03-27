В Приамурье гуляет фейк о досрочном завершении учебного года

27 Март 2020 2020-03-27T05:45:59+03:00

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В Амурской области распространяется информация о том, что учебный год для школьников закончится раньше из-за коронавируса. Однако, эта информация является недостоверной – подобного решения Министерством просвещения России не принималось. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Амурской области.

В ведомстве рекомендуют пользоваться официальными источниками информации, чтобы не наткнуться на очередной фейк. Так, по вопросам образования, можно обратиться на сайт Министерства edu.gov.ru. На его главной странице опубликован раздел рекомендаций по осуществлению образовательного процесса в регионах России в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Информация в разделе постоянно обновляется, а также транслируется в социальных сетях ведомства.

Сведения о работе конкретных образовательных организаций можно получить, обратившись в региональные и территориальные органы управления образованием.

ИСТОЧНИК KP.RU