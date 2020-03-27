Налоговая и ПФР в Приамурье будут вести прием только по записи

27 Март 2020 2020-03-27T07:17:42+03:00

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Налоговые инспекции и клиентские службы Пенсионного фонда РФ в Амурской области будут вести прием граждан только по предварительной записи. В ПФР новые меры вводятся с 30 апреля, в налоговых инспекциях – с 27 марта. Кроме того, в налоговой отменен прием в субботы 11 и 25 апреля.

– Эта мера вводится в рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, особенно учитывая, что немалая доля посетителей — это возрастной контингент, который находится в группе риска. Посещать Пенсионный фонд стоит только в случае крайней необходимости, – рассказали в фонде.

Предварительно записаться на прием можно по номеру регионального колл-центра 8 (4162) 202-400 или на сайте ПФР. Кроме того, воспользоваться услугами ПФР можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте pfrf.ru или на портале Госуслуг.

Получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда, можно, обратившись в региональный колл-центр Отделения по номеру 8 (4162) 202-400 или номеру «горячей линии» территориального органа ПФР, к которому вы относитесь. Линии работают в будни с 08:00 до 17:00, однако свой звонок вы можете оставить и в выходные: специалисты перезвонят в рабочий день.

– Прием и обслуживание амурских налогоплательщиков будет осуществляться исключительно по предварительной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию», – рассказали о своей ситуации в управлении ФНС по Амурской области.– В целях безопасности заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в налоговый орган через сервис, обслуживаться не будут.

Принимать бумажную корреспонденцию в налоговой будут через специальные боксы. Однако лучше воспользоваться дистанционными способами обращения в УФНС по Амурской области – в частности, «Личным кабинетом налогоплательщика для физлиц» и порталом Госуслуги.

Кроме того, принимаются звонки по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU