Амурчан на карантине проверила полиция

27 Март 2020 2020-03-27T08:13:35+03:00

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В Приамурье прошли проверки тех, кто находится на карантине. В состав проверяющих бригад вошли сотрудники Роспотребнадзора, полиции, представителей муниципалитетов и Минздрава, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Всего в регионе 111 человек, вернувшихся из-за рубежа. Все они находятся на домашней изоляции. Карантин всеми соблюдается.

В ФБУЗ Амурской области на COVID-19 проведены 2226 исследований биоматериала. Результаты отрицательные. Больных коронавирусом на территории области нет.

За последние сутки в России прибавилось 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на данный момент времени в России зарегистрировано 840 случаев в 56 регионах. Выписали 38 человек.

Полиция круглосуточно по всей стране собирает информацию о людях, приехавших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. За нарушение карантина по стране привлекли к ответственности более 500 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU