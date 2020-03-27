2020-03-27T10:31:59+03:00
Происшествия

В Приамурье спасатели вытащили двух беременных из повреждённой машины

Будущие мамы не справились с управлением
Татьяна РЯБОВА
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Спасенных девушек укутали в одеяло, а позже передали сотрудникам скорой помощи. Фото: Амурский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РоссииСпасенных девушек укутали в одеяло, а позже передали сотрудникам скорой помощи. Фото: Амурский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России
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В четверг, 26 марта, около 21.00 произошла авария - беременная амурчанка не справилась с управлением. Вытаскивать ее и еще одну будущую маму из поврежденной машины пришлось спасателям. Инцидент произошел недалеко от села Чигири, сообщает пресс-служба Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По предварительной информации, девушка, которая была за рулём, не учла гололед и тёмное время суток и не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги. К месту аварии поспешили спасатели. Они обнаружили, что в машине две беременных девушки 25 и 20 лет. Состояние пострадавших было удовлетворительным.

Спасатели обесточили автомобиль, вытащили пострадавших и оказали им первую помощь. Они укутали девушек в одеяло, чтобы защитить от холода, а потом передали будущих мамочек медикам скорой помощи.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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