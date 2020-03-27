2020-03-27T11:20:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приамурье закрывают торговые центры, кафе и рестораны

Жесткие меры связаны с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции
Анастасия НАГАЙКО
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До 5 апреля торговые центры в Амурской области не будут работатьДо 5 апреля торговые центры в Амурской области не будут работатьФото: Сергей ПЕТРОВ
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Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал распоряжение о введении дополнительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019). С 28 марта по 5 апреля 2020 года на территории региона закрывают все торговые центры, ночные клубы, рестораны, кафе, тренажерные залы и пр.

В частности, в распоряжении сказано о том, что деятельность торговых центров приостанавливается, но аптеки, магазины с продуктами в них должны работать. Закроются на неделю ночные клубы, детские комнаты, объекты общественного питания – рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и пр. Исключение – заведения с доставкой еды.

Под запрет попала и работа фитнес- и тренажерных залов, клубов, баз отдыха, компьютерных клубов, саун, бассейнов, спа-центров. Также нельзя будет работать религиозным и культурным помещениям, зданиям, в которых проводятся богослужения.

- Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, объектам санитарно-курортного лечения и отдыха, расположенным на территории Амурской области, приостановить с 28 марта по 5 апреля новые бронирования и заселение, - говорится в распоряжении.

Амурский губернатор уже прокомментировал жесткие решения, введенные на следующей неделе в регионе. По его словам, детским садам на это время рекомендовано создать дежурные группы для детей.

- Все это сделано для того, чтобы минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции. Пожалуйста, уделите время себе и своим близким - детям и взрослым родственникам. Не пренебрегайте советами медиков. Будьте спокойны и благоразумны. Для вас круглосуточно работает горячая линия 112. Все обязательно будет хорошо!, - написал Василий Орлов на своей странице в Instagram.

Напомним, в Амурской области не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-2019. Заболевшие есть в соседних регионах – Хабаровском крае, Якутии, Бурятии, Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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