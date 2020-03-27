Расчетно-кассовый центр Благовещенска не будет работать с 30 марта

27 Март 2020 2020-03-27T14:15:42+03:00

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«Российские коммунальные системы» приостанавливают приём посетителей в центрах обслуживания клиентов в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля. Это касается и Благовещенского расчетно-кассового центра по улице Калинина, 52.

По вопросам начислений, оплаты и передачи данных РКС предлагает абонентам взаимодействовать удаленно, используя онлайн-сервисы компании. В «Личном кабинете» в любое время суток можно оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения, передать показания счетчиков, оставить заявку и задать интересующий вопрос.

Кроме того, абоненты могут обращаться на адреса электронной почты, указанные на сайтах водоканалов. Также на период карантинных мероприятий компания увеличивает количество телефонных линий, по которым абоненты могут обратиться по своим вопросам.

Также с 30 марта на дистанционное обслуживание абонентов – то есть, только онлайн - переходит компания «Амурские коммунальные системы». Поставка воды, тепла и света в дома будет осуществляться круглосуточно, дежурные бригады и ключевые сотрудники продолжат свою работу в обычном режиме, частично в удаленном доступе.

Но передать обращения можно будет только по телефонам диспетчерских служб, на адрес электронной почты acs@amurcomsys.ru или с помощью сервиса «Обратная связь» на сайте www.amurcomsys.ru. Бумажную корреспонденцию принимают по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 73.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефону круглосуточных диспетчерских служб АКС:

Многоканальный телефон: 8 (4162) 49-44-55

Водоснабжение/водоотведение: 51-88-16

Теплоснабжение: 77-42-42

Электроснабжение: 49-47-23

ИСТОЧНИК KP.RU