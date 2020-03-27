2020-03-27T14:35:40+03:00
Общество

В детсадах Благовещенска с 30 марта будут действовать только дежурные группы

Попасть в них смогут не все дети
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Чтобы отдать ребенка в детский сад с 30 марта по 5 апреля, нужно писать заявление. Фото: pixabay.comЧтобы отдать ребенка в детский сад с 30 марта по 5 апреля, нужно писать заявление. Фото: pixabay.com
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В нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля в прогимназии Благовещенска организуют дежурные группы. Посещать их могут те дети, родители которых в указанный срок будут работать в структурах жизнеобеспечения.

Речь идёт о детях сотрудников непрерывно действующих организаций, медицинских учреждений и аптек, компаний, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочные работы.

Также отдать ребенка в дежурную группу могут государственные и муниципальные служащих, обеспечивающие с 30 марта по 03 апреля 2020 года функционирование органов власти, и работники СМИ.

Таким родителям необходимо написать заявление с указанием невозможности оставления ребенка дома с 30 марта по 3 апреля 2020 года. По всем имеющимся вопросам обращаться по телефонам «горячих линий» филиалов прогимназии, где и будут функционировать дежурные группы:

ул.Горького, 202, - 8-962-284-77-78;

ул.Б-Хмельницкого, 42/2, - 8-924-671-93-00;

ул.Амурская, 186, - 8-914-587-58-90;

ул.Соколовская, 39, - 8-924-848-38-77;

ул.Институтская, 17/3, - 8-914-597-47-23;

ул.Игнатьевское шоссе, 12/5, - 8-914-567-45-55

ул.Широкая, 51, - 8-924-679-17-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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