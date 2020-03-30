Амурские загсы пустят на регистрацию только жениха и невесту

30 Март 2020 2020-03-30T08:08:33+03:00

Другие услуги можно получить лишь по предварительной записи

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Амурский ЗАГС ограничил число посетителей на регистрации брака до минимума. Если раньше в управлении рекомендовали приглашать на счастливое событие до 15 человек, то с 30 марта в зал смогут войти лишь будущие муж и жена.

Остальные госуслуги, которые предоставляет ЗАГС (регистрация рождения, смерти, заключение или расторжение брака), можно получить лишь по предварительной записи. Запись ведется по телефону: 8 (4162) 44-12-15.

Все территориальные отделы и отделения области также ведут прием по предварительной записи. Телефоны отделов можно узнать на сайте управления ЗАГС zags28.amurobl.ru.

Тем временем, отметить свадьбу с размахом, как планировалось, у амурчан тоже не получится. Визажисты и стилисты уже жалуются, что невесты отменяют записи из-за того, что бронь снимают в кафе, а фотографы отказываются работать.

- Мою студию закрыли на карантин, а там осталась вся косметика. Сидела и думала: как мне собирать невесту, которая должна прийти ко мне завтра? А она как раз мне в этот момент написала, что ей отказали кафе и фотостудия, поэтому и запись отменила, - рассказала визажист Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU