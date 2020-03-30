2020-03-30T08:08:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Амурские загсы пустят на регистрацию только жениха и невесту

Другие услуги можно получить лишь по предварительной записи
Василина Васильева
Поделиться:
Амурские загсы борются с распространением короавирусной инфекции. Фото: Сергей ПЕТРОВАмурские загсы борются с распространением короавирусной инфекции. Фото: Сергей ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Амурский ЗАГС ограничил число посетителей на регистрации брака до минимума. Если раньше в управлении рекомендовали приглашать на счастливое событие до 15 человек, то с 30 марта в зал смогут войти лишь будущие муж и жена.

Остальные госуслуги, которые предоставляет ЗАГС (регистрация рождения, смерти, заключение или расторжение брака), можно получить лишь по предварительной записи. Запись ведется по телефону: 8 (4162) 44-12-15.

Все территориальные отделы и отделения области также ведут прием по предварительной записи. Телефоны отделов можно узнать на сайте управления ЗАГС zags28.amurobl.ru.

Тем временем, отметить свадьбу с размахом, как планировалось, у амурчан тоже не получится. Визажисты и стилисты уже жалуются, что невесты отменяют записи из-за того, что бронь снимают в кафе, а фотографы отказываются работать.

- Мою студию закрыли на карантин, а там осталась вся косметика. Сидела и думала: как мне собирать невесту, которая должна прийти ко мне завтра? А она как раз мне в этот момент написала, что ей отказали кафе и фотостудия, поэтому и запись отменила, - рассказала визажист Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Амурские загсы пустят на регистрацию только жениха и невесту
За торговыми центрами в Приамурье усилят контроль
В детсадах Благовещенска с 30 марта будут действовать только дежурные группы
Расчетно-кассовый центр Благовещенска не будет работать с 30 марта
В Приамурье закрывают торговые центры, кафе и рестораны
В Приамурье спасатели вытащили двух беременных из повреждённой машины
Амурчан на карантине проверила полиция
Налоговая и ПФР в Приамурье будут вести прием только по записи
В Приамурье гуляет фейк о досрочном завершении учебного года
В Благовещенске погиб шестилетний мальчик
Дети не смогут в одиночку ходить по ТРЦ Приамурья
В Амурскую область поступит большая партия масок и средств дезинфекции
Амурские ветераны боевых действий смогут бесплатно съездить в санатории
Благовещенцев попросили не кататься на роликах и скейтах по набережной
Правительство Приамурья и мэрия Благовещенска ограничат прием граждан
Амурчанина обвиняют в разбое и убийстве двух пенсионерок
Самоизолированных в Приамурье возьмут на контроль мобильные бригады
Амурчане не смогли вернуть деньги за отмененные путевки
В Приамурье 20% школьников начали учиться дистанционно
Туристов из Вьетнама вернули в Амурскую область
Амурских туристов перестанут возить во Вьетнам
Виновного в смертельном ДТП водителя осудили в Райчихинске